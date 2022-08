დონეცკში აფხაზური ბატალიონის „პიატნაშკას“ ბაზა იწვის – უკრაინული მედია

დონეცკში, რუსული ძალების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, რუსულ-აფხაზური ბატალიონის, „პიატნაშკას“ სამხედრო ბაზა იწვის.

ამის შესახებ ინფორმაცია უკრაინულმა გამოცემა Unian-მა ლუგანსკის ოლქის სამხედრო-სამოქალაქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე, სერგეი ჰაიდაიზე დაყრდნობით გაავრცელა.

გამოცემის თანახმად, მოწინააღმდეგის რიგებში არიან დაღუპულები და დაჭრილები.

ბაზაზე არსებული ხანძრებისა და აფეთქებების ამსახველი, დრონით გადაღებული ვიდეო სოციალურ ქსელებშიც გავრცელდა.

ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამ გამოიწვია ხანძარი და აფეთქება.

📽️Ukrainian forces hit a Russian base near Auchan in #Donetsk. The base reportedly belonged to Ruso-Abkhazian unit “Pyatnashka”. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/wwLiHV8Ey1

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) August 22, 2022