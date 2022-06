„დრაფტით“, კანდიდატობა საქართველოს პირობების შესრულების შემდეგ – იოზვიაკი

რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროს რედაქტორის, რიკარდ იოზვიაკის ინფორმაციით, ევროპული საბჭო, რომელიც 23-24 ივნისს შეიკრიბება ასოცირების ტრიოსათვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსზე გადაწყვეტილების მისაღებად, ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას გეგმავს:

იოზვიაკის თანახმად, ასეთია ევროპული საბჭოს მიერ შემუშავებული საბოლოო გადაწყვეტილების სამუშაო ვერსია.

the #EUCO draft also states: “The European Council is ready to grant the status of candidate country to #Georgia once the priorities specified in the Commission’s opinion on Georgia’s membership application have been addressed.” https://t.co/AXeC2dT0pI

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2022