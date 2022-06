„ჯერ კიდევ არის დრო რაღაცების შესაცვლელად“ – კრამონი რეზოლუციაზე

საქართველოს საკითხებზე მომუშავე წამყვანი ევროპარლამენტარი, ვიოლა ფონ კრამონი აცხადებს, რომ ევროკავშირის 23-24 ივნისის სამიტამდე ქართველ პოლიტიკოსებს კვლავ აქვთ დრო „რაღაცების გამოსასწორებლად“:

🇬🇪 We adopted a landmark resolution on #Georgia. There still is some time before the EU summit for 🇬🇪 politicians to start improving things.

Stop polarising language, rejoin the April 19 agreement, start fixing the judiciary, stop Russian disinformation. #Candidacy4Georgia pic.twitter.com/C7GmXx4sJQ

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) June 9, 2022