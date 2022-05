ჩემპიონთა ლიგის ფინალი უკვე 36 წუთით გადაიდო – რა არის მიზეზი

განახლება: მატჩი თბილისის დროით 23:36 საათზე დაიწყო.

უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ჯერ 15 წუთით, ახლა კი უკვე 36 წუთით გადაიდო.

უეფას თანახმად, ამის მიზეზი უსაფრთხოების ზომებია. პოლიციამ, სავარაუდოდ, ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა ვითარების განსამუხტად.

ტვიტერზე არაერთი ვიდეო ვრცელდება, სადაც ჩანს, რომ სტად დე ფრანსის მოედანზე შესასვლელად ასობით ადამიანი, – რომელთან მატჩის ბილეთები აქვთ, – კვლავ რიგში დგას და მოედანზე შესვლას ვერ ახერხებს.

Nightmarish queues for Liverpool fans outside Stade de France about 15 mins before #UCLfinal kickoff. pic.twitter.com/yNBmWTh3DY

კადრებში ასევე ჩანს, როგორ შერბიან გულშემატკივრები მოედანზე, დაცვა კი მათ შეჩერებას ვერ ახერხებს.

Small number of fans running through gates at Stade de France, security unable to stop them, lots of fans still to be allowed in #ChampionsLeague #liverpool #realmadrid pic.twitter.com/Do1cwPYlig

— John Watson (@JohnWatsonSport) May 28, 2022