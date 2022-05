რუსეთმა ქალაქი სვიტლოდარსკი დაიკავა – უკრაინული მხარე

უკრაინის დონეცკის ოლქში, ბახმუტის რეგიონის ქალაქ სვიტლოდარსკის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, სერგეი გოშკოს ცნობით, რუსეთის ჯარებმა 24 მაისის დილისთვის დაიკავეს ქალაქი სვიტლოდარსკი.

მისი თქმით, შეიარაღებული ოკუპანტები უკვე დადიან ქუჩებში და ადგილობრივ მოსახლეობას საბუთებს უმოწმებენ.

გამოცემა უნიანის ცნობით, უკრაინის არმიამ დროებით სვეტლოდარსკიდან უკან დაიხია, „რათა თავდაცვისთვის უფრო მოსახერხებელი პოზიცია დაიკავოს“.

It looks like the Ukrainian military has decided to cede the towns of Myronivsky and Svitlodarsk and retreat northwest to more reliable defense lines due to extreme Russian pressure in the Popasna-Bakhmut-Severodonetsk area.

The status of the Vuhlehirska power plant is unclear. pic.twitter.com/ThEbuRSTGF

