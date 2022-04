საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის დნესტრისპირეთში განვითარებული მოვლენების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს და მოლდოვის პრეზიდენტ მაია სანდუს სოლიდარობას უცხადებს.

„ძალიან შეშფოთებული ვარ დნესპრისპირეთში განვითარებული მოვლენებით. ჩემი სრული სოლიდარობა პრეზიდენტ მაია სანდუსა და სრულიად მოლდოვას! ევროპის უფრო მეტად დესტაბილიზაციის ნებისმიერი მცდელობა ყოველი ჩვენგანისთვის რისკია“, — წერს სალომე ზურაბიშვილი Twitter-ზე.

Very concerned with the developments in Transnistria. My full solidarity with @sandumaiamd and all of Moldova.

Any attempt of destabilizing more of Europe is a risk for all of us.

