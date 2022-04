„ქართული ოცნებისგან“ ვითხოვ განმარტებას – ევროპარლამენტარი ჩანაწერებზე

ევროპარლამენტარი მიჰაილ გალერი გავრცელებულ ჩანაწერებს ეხმაურება, რომელიც, სავარაუდოდ, ბიძინა ივანიშვილისა და რუსი ბიზნესმენი ვლადიმერ ევტუშენკოვის საუბარს ასახავს და ამბობს, რომ „ქართული ოცნებისგან“ განმარტებას ელის.

ამის შესახებ ევროპარლამენტარი ტვიტერზე წერს.

„ქართული ოცნებისგან“ ვითხოვ განმარტებას, ითვლება თუ არა ასეთი საქციელი საქართველოს ევროპული პოზიციისთვის სასარგებლოდ?“- წერს გალერი.

I seek clarification from Georgian Dream, whether such behaviour is considered helpful for Georgia‘s European stance… https://t.co/QF2CVxDLAX

— Michael Gahler (@gahler_michael) April 27, 2022