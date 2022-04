ენითაღუწერელი ხოცვა-ჟლეტა – ზურაბიშვილი კრამატორსკის რკინიგზის სადგურის დაბომბვაზე

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი უკრაინის ქალაქ კრამატორსკში რუსეთის ჯარების მიერ რკინიგზის სადგურის დაბომბვას ეხმაურება და მას ხოცვა-ჟლეტვას უწოდებს.

მისი თქმით, მსგავსი ძალადობა კაცობრიობის ისტორიაში ბნელ ფურცლად დარჩება.

„რუსეთის სისასტიკე კრამატორსკში, ენით აღუწერელი ხოცვა-ჟლეტა, ადამიანის უფლებების დარღვევაა. ასეთი ძალადობა კაცობრიობის ისტორიაში შავ ფურცლად დარჩება. კაცობრიობის წინააღმდეგ ძალიან ბევრი დანაშაულია ჩადენილი.

დიდება უკრაინას“, — წერს ზურაბიშვილი ტვიტერზე.

The brutal Russian atrocity in #Kramatorsk, an unspeakable massacre, is a breach of human rights.

This kind of violence will remain a dark page in human history. Too many crimes against humanity have been committed.#SlavaUkraini

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 8, 2022