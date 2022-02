კიევთან ახლოს 9-სართულიან საცოხვრებელ სახლი რუსეთმა დაბომბა

კიევთან ახლოს, ქალაქ ბუჩაში 9-სართულიან საცხოვრებელ სახლს რუსული ჭურვი მოხვდა. ამ ეტაპზე უცნობია გარდაცვლილთა ან დაშავებულთა რიცხვი.

⚡️A 9-story residential building in Bucha was hit by a Russian strike, casualties are unknown.

Heavy fighting is ongoing in Bucha, a city in Kyiv Oblast about 30 kilometers from Kyiv.

