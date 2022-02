ხარკოვში გაზსადენი აფეთქდა

უკრაინული მედიის ცნობით, ხარკოვში რუსეთის თავდასხმის შემდეგ გაზსადენი აფეთქდა.

ვიდეოკადრებში, რომელსაც The Kyiv Independent-ის თქმით, უკრაინის სახელმწიფო კომუნიკაციის სამსახური ავრცელებს, ძლიერი აფეთქება და ცეცხლი ჩანს.

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.

Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022