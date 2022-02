საერთაშორისო პარტნიორებს მოვუწოდებთ, უპასუხონ რუსეთს – ზალკალიანი

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, დავით ზალკალიანი რუსეთის მიერ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების “აღიარებას” საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების დარღვევად აფასებს. ამის შესახებ მან Twitter-ზე დაწერა:

“რუსეთის მიერ დონეცკისა და ლუგანსკის აღიარება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების დარღვევაა და იმეორებს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების აღიარების და ოკუპაციის სცენარს 2008 წელს. ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს მოვუწოდებთ, ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო სამართლის მორიგ დარღვევას უპასუხონ”, – წერს ზალკალიანი.

Recognition of #Donetsk & #Luhansk by Russia is a violation of fundamental principles of int'l law & repeats t/scenario of recognition & occupation of Abkhazia & Tskhinvali regions in 2008. We call on our int'l partners to respond to another violation of 🇪🇺 security & int'l law.

