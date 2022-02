ევროკავშირი და მის პარტნიორები რეაგირებას მოახდენენ – მიშელი პუტინის გადაწყვეტილებაზე

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, შარლ მიშელი ვლადიმერ პუტინის მიერ დონეცკისა და ლუგანსკის დამოუკიდებელ “რესპუბლიკებად” ცნობას გამოეხმაურა. მისი თქმით, უკრაინის ორი სეპარატისტული ტერიტორიის აღიარება საერთაშორისო სამართლის, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და მინსკის შეთანხმების აშკარა დარღვევაა.

“ევროკავშირი და მისი პარტნიორები რეაგირებას მოახდენენ ერთიანობით, სიმტკიცითა და მტკიცე სოლიდარობით”, – წერს მიშელი Twitter-ზე.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements

EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS

— Charles Michel (@eucopresident) February 21, 2022