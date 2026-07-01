არასრულწლოვნების ტრეფიკინგის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს.
შსს-ს ცნობით, სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული გამოძიებით მოპოვებული მტკიცებულებებით დგინდება, რომ ბრალდებულებმა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით შეიმუშავეს ტრეფიკინგის გეგმა.
“გეგმის სისრულეში მოყვანის მიზნით გადაიბირეს მათზე მატერიალურად დამოკიდებული არასრულწლოვანი შვილები, რომლებსაც ბათუმში, ტურისტულ ადგილებსა და სხვა ტერიტორიაზე მოწყალების თხოვნასა და ყვავილებით ვაჭრობას აიძულებდნენ.
ასევე დგინდება, რომ შეგროვებულ თანხას ბრალდებულები ისაკუთრებდნენ.
გამოძიების მსვლელობისას, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებებით დასტურდება დანაშაულის ჩამდენი პირების მიერ დანაშაულის განხორციელების ფაქტი”, – აცხადებენ შსს-ში.
პოლიციის ცნობით, არასრულწლოვნები გადაყვანილი არიან სახელმწიფო სერვისების ცენტრებში, რომლებსაც სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საფრთხე აღარ ემუქრებათ.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 143-ე პრიმა მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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