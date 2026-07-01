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ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო პარლამენტმა დე ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების თარიღად 2026 წლის 18 სექტემბერი განსაზღვრა.

არჩევნების დანიშვნის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც ალან გაგლოევმა დე ფაქტო პრეზიდენტის უფლებამოსილება ვადამდე ადრე დატოვა. ამჟამად დე ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობას რუსეთის მოქალაქე მარატ კამბოლოვი ასრულებს.

სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო კონსტიტუციის თანახმად, პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში არჩევნები არაუგვიანეს 90 დღის ვადაში უნდა გაიმართოს.

დე ფაქტო კონსტიტუციის მიხედვითვე, პრეზიდენტად შეიძლება აირჩეს “სამხრეთ ოსეთის მოქალაქე, რომელიც 35 წელს გადაცილებულია, ფლობს ოსურ და რუსულ ენებს და რეგისტრაციამდე ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობდა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. პრეზიდენტი ხუთი წლის ვადით აირჩევა და ერთსა და იმავე პირს ამ თანამდებობის დაკავება ზედიზედ ორ ვადაზე მეტხანს არ შეუძლია”.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

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