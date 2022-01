როგორც მინიმუმ, მხარი დაუჭირეთ უკრაინას და დაუძახეთ პუტინს აგრესორი – მარგველაშვილი

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ ღირსების ტესტი მინიმუმ უკრაინის მხარდაჭერასა და და პუტინს აგრესორის დაძახებაზე გადის. ამის შესახებ ექსპრეზიდენტი ტვიტერზე წერს.

„ღირსების ტესტი უკრაინის საკითხზე: როგორც მინიმუმ – მხარი დაუჭირეთ უკრაინას და დაუძახეთ პუტინს აგრესორი, შემდეგ – დააწესეთ სანქციები, კიდევ უკეთესი – გააგზავნეთ იარაღი და კარგად იცოდეთ, რომ პრინციპების ღალატი და ბოროტებისგან დამალვა მას მხოლოდ ამრავლებს“, – წერს მარგველაშვილი.

Decency test on Ukraine:

at least – support Ukraine and call Putin aggressor

then – apply sanctions

even better – send arms

With a clear mindset that betraying principles and shying away from evil only multiplies it

— Giorgi Margvelashvili (@MargvelashviliG) January 25, 2022