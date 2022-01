უკრაინის საგარეო: აშშ-ს გადაწყვეტილება, თანამშრომლების ოჯახები გაიყვანოს, ნაადრევია

უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის ოლეგ ნიკოლენკოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ კიევის საელჩოდან გაიყვანოს თანამშრომელთა ნაწილი და მათი ოჯახის წევრები, ნაადრევი და გადაჭარბებული სიფრთხილის გამოვლინებაა.

“ჩვენ პატივს ვცემთ უცხო ქვეყნების უფლებას უზრუნველყონ საკუთარი დიპლომატიური მისიების უსაფრთხოება და დაცულობა, მაგრამ გვწამს, რომ ამგვარი ნაბიჯი ნაადრევი და გადაჭარბებული სიფრთხილის გამოვლინებაა”, – წერია ნიკოლენკოს მიერ ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაში.

We have taken note of @StateDept’s decision re departure of family members of @USEmbassyKyiv staff. While we respect right of foreign nations to ensure safety & security of their diplomatic missions, we believe such a step to be a premature one & an instance of excessive caution.

