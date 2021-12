შეწყვიტეთ კელი დეგნანის რეპუტაციასთან თამაში – იან კელი კობახიძეს

ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი, იან კელი მიმართავს ირაკლი კობახიძეს და მოუწოდებს, კელი დეგნანის რეპუტაციას „არ ეთამაშოს“.

„ირაკლი კობახიძე, შეწყვიტეთ კელი დეგნანის უფლებამოსილებასა და რეპუტაციასთან თამაში. ეს ის ბრძოლაა, რომელსაც თქვენ ყოველ ჯერზე წააგებთ“, – წერს იან კელი თვითერზე.

Irakli #Kobakhidze, stop messing with Kelly #Degnan’s credentials and reputation. That’s a fight you’re going to lose every time. https://t.co/qu1vYfNmwf

— Ian Kelly (@ikelly731) December 5, 2021