ენმ და „ოცნება“ აგრძელებენ მასკარადს იმის სამტკიცებლად, რომელი უარესია – მეზვრიშვილი

გიორგი გახარიას პარტიის, „საქართველოსთვის“, ერთ-ერთი ლიდერი, ნათია მეზვრიშვილი აცხადებს, რომ „ქართული ოცნება“ და „ნაციონალური მოძრაობა“ „მასკარადს“ აგრძელებენ.

„არჩევნებამდე 3 დღით ადრე, 2 ტოქსიკური პოლიტიკური პარტია – „ქართული ოცნება“ და „ნაციონალური მოძრაობა“ აგრძელებენ მასკარადს იმის დასამტკიცებლად, თუ რომელია უარესი, რითაც წარსულში ექაჩებიან ქვეყანას“, – დაწერა მეზვრიშვილმა ტვიტერზე „ქართული ოცნების“ მრავალათასიანი აქციის პარალელურად. რამდენიმე დღით ადრე თბილისში „ნაციონალური მოძრაობის“ აქციაც გაიმართა.

3 days before elections 🇬🇪 2 toxic political parties – GD&UNM continue their masquerade of proving who’s the worst, dragging country into the past. Future of 🇬🇪 can’t be defined by parties unable admitting their wrongs. Local elections created real signs of ending two-party rule.

