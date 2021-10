EPP: მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, გადაიყვანოს სააკაშვილი სამოქალაქო საავადმყოფოში

ევროპის სახალხო პარტია (EPP) საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი სასწრაფოდ გადაიყვანონ სამოქალაქო სააავადმყოფოში. ამის შესახებ სახალხო პარტიამ დღეს, 27 ოქტომბერს, ტვიტერზე განცხადება გაავრცელა.

„შეშფოთებული ვართ გავრცელებული ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმების გამო. მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, სასწრაფოდ გადაიყვანოს ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი შესაბამის სამოქალაქო საავადმყოფოში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი ჯანმრთელობის გაუარესებაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრება ხელისუფლებას“, – ნათქვამია პარტიის განცხადებაში.

We are concerned with reported @SaakashviliM‘s health deteriorated conditions. We call on Georgian authorities to transfer urgently former President Saakashvili to an appropriate civil hospital; by not doing so, authorities bear responsibility for any aggravation of his health.

