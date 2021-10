სტრასბურგის სასამართლომ კვლავ აჩვენა, რომ საქართველო ისტორიის სწორ მხარესაა – პრეზიდენტი

პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აგვისტოს ომზე სტრასბურგის სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილებას ეხმაურება.

პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ტვიტერზე დაწერა, რომ „სტრასბურგი სასამართლოს გადაწყვეტილება საჩივრების დაუშვებლობის შესახებ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სამართლებრივი გამარჯვებაა ჩვენი მშვიდობიანი დეოკუპაციის გზაზე“.

In “Bekoeva and Others v. Georgia” and “Shavlokhova and Others v. Georgia”, Georgia was once again shown on the right side of history by the #ECHR.

The Strasbourg court ruling the appeals inadmissible is yet a new judicial important victory on our path to peaceful deoccupation

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 21, 2021