ისლამისტურმა თალიბანმა, რომელიც გასულ თვეში ავღანეთის ხელისუფლებაში დაბრუნდა, 4 სექტემბერს, ქალი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. ინფორმაციას ადგილობრივი და საერთაშორისო მედია ავრცელებს.

ცნობების თანახმად, აქტივისტებმა ავღანეთის პრეზიდენტის სასახლესთან სცადეს აქციის გამართვა. მათ ხელში ეჭირათ ბანერები, წარწერით “ჩვენ არ ვართ 90-იანი წლების ქალები”, რითაც მიანიშნებდნენ იმ მკაცრ, ძალადობრივ შეზღუდვებზე, რომლებიც თალიბანმა ქალებს 90-იან წლებში, ხელისუფლებაში პირველად მოსვლისას დაუწესა.

გერმანული DW ადგილობრივ მედიაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ისლამისტებმა ცრემლსადენი გაზი და ხელკეტები გამოიყენეს, რათა სასახლის მიმართულებით ქალთა გადაადგილება აღეკვეთათ. გავრცელებულ ვიდეოებში ჩანს, როგორ ცდილობენ თალიბანის მებრძოლები, აქტივისტები ტერიტორიიდან გააძევონ.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA

— TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021