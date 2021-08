კოვიდით სიკვდილიანობის დინამიკით საქართველო მსოფლიოში მეოთხეა – NY Times

100 000 მოსახლეზე კორონავირუსის შედეგად გარდაცვლილთა მაჩვენებლის ბოლო დინამიკით საქართველო მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა.

New York Times-ის მონაცემებით, რომელიც Our World In Data-ს სტატისტიკას ეყრდნობა, 100 000 მოსახლეზე საქართველოში კორონავირუსით სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 0.89-ია. ამავე მონაცემებით ქვეყანაში დღეში საშუალოდ 33 ადამიანი იღუპება. ეს მაჩვენებლები ბოლო 7 დღის მდგომარეობას ასახავს.

მსოფლიოში პირველ ადგილზე და შესაბამისად ყველაზე უარესი მდგომარეობით, ამ მაჩვენლით ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულებია, რომლის მოსახლეობაც სულ 30,030-ს შეადგენს და დღეში კორონავირუსით გარდაცვლილთა საშუალო რიცხვი 0.9-ს შეადგენს. მეორე ადგილს კი ტუნისი იკავებს დღეში საშუალოდ 123.4 გარდაცვლილით. მესამე ადგილზე კი ფიჯია, სადაც კორონავირუსით გარდაცვალების საშუალო რიცხვი 8.3-ს შეადგენს.

რაც შეეხება კორონავირუსის გავრცელების მაჩვენებელს 100 000 მოსახლეზე, საქართველო ამ მაჩვენებლით მსოფლიოში მესამეა. მას მხოლოდ ფიჯი და კუნძული მენი უსწრებს.

საქართველოში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 2 236 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გარდაიცვალა კიდევ 44 ადამიანი.საქართველოში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 2 236 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გარდაიცვალა კიდევ 44 ადამიანი.