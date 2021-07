მიშელი ახალ კონსულტაციებს იწყებს: ყველა მხარეს მოვუწოდებ, წინ დააყენონ მოქალაქეების ინტერესები

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი “ქართული ოცნების” მიერ მისი შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებიდან გასვლას ეხმაურება.

“მივიღე ინფორმაცია “ქართული ოცნების” გადაწყვეტილებაზე 19 აპრილის შეთანხმებისთან დაკავშირებით. ეს შეთანხმება კვლავ სთავაზობს უფრო ძლიერი დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის მშენებლობის ევროპულ გზას, რაც ქართველი ხალხის ინტერესებშია. ასევე, თანაბრად ყურადღებას ვაქცევ “ნაციონალური მოძრაობის” გადაწყვეტილებას, კვლავ არ მოაწეროს ხელი შეთანხმებას. მე უწინდებურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შეთანხმება საუკეთესო გზაა რეფორმების დღის წესრიგის წინწასაწევად, რაც გააძლიერებდა დემოკრატიულ ინსტიტუტებს საქართველოში და დაეხმარებოდა კეთილდღეობის, სამუშაო ადგილებისა და ეკონომიკური ზრდის შექმნას — ყველაფერს, რაც ძალიან საჭიროა ქართველი ხალხისთვის”, — ნათქვამია ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის განცხადებაში.

შარლ მიშელის თქმით, ის ვერ ხედავს ყოვლისმომცველი საარჩევნო და მართლმსაჯულების რეფორმებისა და თავისუფალი და სამართლიანი ადგილობრივი არჩევნების ალტერნატივას.

“მოვუწოდებ ყველა მხარეს, მოქალაქეების ინტერესი დააყენონ პირველ ადგილზე და აიღონ ვალდებულება, რომ საქართველოს პოლიტიკური დისკურსს განავითარებენ ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩარჩოებში. იწყება კონსულტაციები რიგ პოლიტიკურ აქტორებთან საქართველოში. გუშინ მე შეხვდი საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს და განვიხილე საქართველოში არსებული პოლიტიკური სიტუაცია და ევროკავშირი-საქართველოს ურთიერთობები”, — აცხადებს შარლ მიშელი.

Met yesterday with @Zourabichvili_S to discuss the political situation in 🇬🇪 and 🇪🇺 relations.

Consultations in #Georgia are starting. 19 April agreement is the best way to advance a reform agenda.

I call on all parties to put citizens’ interests first.https://t.co/nYLxNAueKR pic.twitter.com/3AzKEe27Ce

— Charles Michel (@eucopresident) July 29, 2021