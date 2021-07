ძირს უთხრის ქვეყნის შეთანხმებულ გზას – აშშ-ის სახ.დეპი მიშელის შეთანხმების გაუქმებაზე

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი ნედ პრაისი შარლ მიშელის შეთანხმების გაუქმებას ეხმაურება.

„ჩვენ მოვუწოდებთ ყველა მხარეს, ერთად იმუშაონ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის წინსვლისთვის“, – აცხადებს იგი

The Georgian Dream Party’s withdrawal from the April 19 Agreement undermines an agreed upon way forward for the country through needed reforms and risks a return to political crises. We call on all parties to work together to advance Georgia’s Euro-Atlantic integration.

— Ned Price (@StateDeptSpox) July 29, 2021