აშშ-ის საელჩომ მიშელის შეთანხმებაში სასამართლოს საკითხი მარკერით მონიშნა

აშშ-ის საელჩო საქართველოში ეხმაურება “ქართული ოცნების” გადაწყვეტილებას, არ შეაჩეროს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პროცესი.

“19 აპრილს “ქართული ოცნება” და ოპოზიციური პარტიები შეთანხმდნენ, რომ “მიმდინარე დანიშვნები უნდა შეჩერდეს”. შეთანხმდნენ ყოველისმომცველ და ინკლუზიურ საარჩევნო რეფორმაზე და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების წარდგენის ახალ კანონმდებლობაზე”, — აცხადებს აშშ-ის საელჩო და Twitter-ზე აზიარებს სქრინს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის შეთანხმებიდან, სადაც მარკერით გაფერადებულია შემდეგი პუნქტები:

“ამ საპარლამენტო ვადაში, ფართომასშტაბიანი, ინკლუზიური და ყველა პარტიის მონაწილეობით შემუშავებული რეფორმების გზაზე პირველი ნაბიჯის გადადგმის ნიშნად, პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ამბიციური სასამართლო რეფორმა, შემდეგი პუნქტების ჩათვლით: სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის, ანგარიშვალდებულების და ხარისხის გასაზრდელად, საქართველოს ხელისუფლებამ, 2017 და 2019 წლებში მიღებული მართლმსაჯულების რეფორმების ორი პაკეტის შესაბამისად:

ვადები:

