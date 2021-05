ევროკავშირი ბელარუსს 3-მილიარდიან საინვესტიციო პაკეტს უყინავს

ევროკავშირი ყინავს ბელარუსისთვის განკუთვნილ 3-მილიარდიან საინვესტიციო პაკეტს, მანამ „სანამ ბელარუსი არ გახდება დემოკრატიული,“.

ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა, ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა.

„ლუკაშენკომ და მისმა რეჟიმმა უნდა გაათვითცნობიერონ, რომ ამას მძიმე შედეგი ექნება“, – თქვა მან.

We have a 3 billion euro economic and investment package ready to go for Belarus, when it becomes democratic. pic.twitter.com/704CAyX8tZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2021