ლიეტუვა საქართველოს 15 000 ვაქცინას გადმოსცემს

ლიეტუვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს 200 000 ვაქცინას გაუზიარებს, მათ შორის, 100 000 ვაქცინას მიიღებს უკრაინა, 15 000-ს — საქართველო და 11 000-ს — მოლდოვა.

ამის შესახებ “ტვიტერზე” ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანდსბერგისი წერს.

“ეს არის პატარა ნაბიჯი ლიეტუვიდან. ვიმედოვნებთ, ჩვენი პარტნიორები ევროპაში შეუერთდებიან სოლიდარობას”, — აცხადებს ლანდგსბერგისი.

As good as our word: 🇱🇹 govt just confirmed 200.000 vaccines to EaP countries. Starting with 🇺🇦 – 100k vaccines, 🇬🇪 – 15k and Moldova 🇲🇩- 11k. Small step by LTU, hopefully our partners in Europe will join in solidarity with many more!

