“დილის 9 საათიდან გიწვევთ შეთანხმებაზე ხელმოსაწერად” — კარლ ჰარცელი

ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელი მოუწოდებს პარლამენტის არჩეულ ყველა დეპუტატს, დღეს, დილის 9 საათიდან მივიდნენ ევროკავშირის ოფისში და ხელი მოაწერონ პოლიტიკური შეთანხმების დოკუმენტს, რომელზეც ხელმოწერის ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში გუშინ, 19 აპრილს გაიმართა.

“საქართველოს პარლამენტის ყველა არჩეულ წევრს: სამშაბათს, დილის 9 საათიდან გიწვევთ ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში შეთანხმებაზე ხელმოსაწერად”, — წერს ჰარცელი ტვიტერზე.

To all elected Members of Parliament of Georgia: you are invited to sign the agreement at the EU Delegation, tomorrow (Tuesday) from 9am.

Didi Madloba! pic.twitter.com/ukMlikIdtC

