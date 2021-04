დროა, უკრაინა-საქართველომ ნატოსა და EU-ში გაწევრებისთვის კონკრეტული წინადებები მიიღონ – ზელენსკი

უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ეთანხმება საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, რომ დროა, უკრაინამ და საქართველომ ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების გეგმასთან დაკავშირებით კონკრეტული წინადადები მიიღონ.

ამის შესახებ ზელენსკიმ ტვიტერზე მას შემდეგ დაწერა, რაც დღეს, 15 აპრილს, მასსა და სალომე ზურაბიშვილს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა.

“მე სავსებით ვეთანხმები სალომე ზურაბიშვილს, რომ დროა, უკრაინამ და საქართველომ კონკრეტული წინადებები მიიღონ ნატოს MAP-ის მიღებასა და ევროკავშირი გაწევრიანების გეგმის შესახებ. ძალისხმევის გაერთიანებასა და სოლიდარობას დღეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. უკრაინას და საქართველოს აქვთ ისტორიული ურთიერთგაგება და მხარდაჭერა მშვიდობის საკითხში”, — წერს ზელენსკი.

I fully agree with @Zourabichvili_S that it is time for concrete proposals for 🇺🇦 and 🇬🇪 to obtain a @NATO MAP and a plan to join @EU. Consolidation of efforts and solidarity are crucial today. 🇺🇦 and 🇬🇪 enjoy historic mutual understanding and support in the issue of peace

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2021