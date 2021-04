ამერიკული ხომალდები შავ ზღვაში აღარ შემოვლენ – თურქული მედია

თურქულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ამერიკული ხომალდები, რომლებიც შავ ზღვაში უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე დაპირისპირების პარალელურად უნდა შემოსულიყვნენ, აღარ შემოვლენ.

თურქული მედია “დიპლომატიურ წყაროებს” ეყრდნობა, რომლის თანახმადაც, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ანკარაში შეატყობინა თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეცვლილი გადაწყვეტილების შესახებ, თუმცა არ განუმარტავს მიზეზი.

სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს Anadolu-ს თანახმად, თურქულ მხარეს არ მიუღია რაიმე ახალი შეტყობინება იმის შესახებ, მომავალში აპირებს თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები ხომალდების შავ ზღვაში შემოსვლის შეტყობინების გაგზავნას ანკარისთვის.

თავდაპირველად, ხომალდების შემოსვლის შესახებ ინფორმაცია ამერიკულმა CNN-მა გაავრცელა, რომლის ინფორმაციის წყაროც ამერიკული თავდაცვის სამინისტროდან იყო. ინფორმაცია მალევე გავრცელდა თურქულ მედიაშიც და ცნობილი გახდა, რომ გემები ორი კვირით, 14-15 აპრილს შემოვიდოდნენ.

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დონბასში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ უკრაინა მზადაა მოსალოდნელი აგრესიისთვის.

მისივე განცხადებით, 2014 წლიდან მოყოლებული, რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმის შანსი რეალურია. “ჩვენ ეს ვიცით. ეს [თავდასხმა] შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ დღეს”, – განაცხადა ზელენსკიმ.

დღეს ესტონეთის, ლატვიისა და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრები უკრაინის მხარდასაჭერად კიევში გაემგზავრნენ. კიევს მხარდაჭერა გამოუცხადა სხვა ქვეყნებმა, მათ შორის საქართველომაც, რომელმაც განაცხადა, რომ ელჩს, რომელიც აქამდე თბილისში ჰყავდა გამოწვეული, უკანვე დააბრუნებს.

პარალელურად, აღმოსავლეთ უკრაინაში, კონფლიქტის ზონაში სროლები გრძელდება. უკრაინული მხარის განცხადებით მარტის ბოლოდან მოყოლებული, მხარეებს შორის ცეცხლის გახსნის ფაქტები ყოველდღიურად ფიქსირდება, რასაც მოჰყვება მსხვერპლიც.

უკრაინული მხარის ცნობებით, 2021 წელს, არასრულ 4 თვეში, უკვე გარდაიცვალა 2020 წელს დაღუპულ უკრაინელ სამხედროთა ნახევარზე მეტი. კიევის მტკიცებითვე, რუსეთის ფედერაციას მობილიზებული ჰყავს 80 000 სამხედრო ვორონეჟის მხარესა და ოკუპირებულ ყირიმში.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. 🛰️📸: @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q

— Christiaan Triebert (@trbrtc) April 8, 2021