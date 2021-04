ერდოღანი EU-ს 2 პრეზიდენტს შეხვდა: ქალს სკამი არ ერგო

თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ევროკავშირის ორ პრეზიდენტს — შარლ მიშელსა და ურსულა ფონ დერ ლაიენს — შეხვდა. შეხვედრის შინაარსის გარდა, მედიის ყურადღება ერთმა დიპლომატიურმა უხერხულობამაც მიიქცია: ქალი პრეზიდენტი სკამის გარეშე დარჩა.

რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა ევროკომისიისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტებს 5 აპრილს ანკარაში უმასპიძნლა. შეხვედრების ოთახში, ევროკავშირისა და თურქეთის დროშებთან, იდგა ორი სკამი, რომლებზეც ერდოღანი და შარლ მიშელი დასხდნენ.

კადრების მიხედვით, ამ დროს ურსულა ფონ დერ ლაიენი ჯერ კიდევ ფეხზე დგას და არ არის დარწმუნებული, სად დაჯდეს. მან ჯერ ხელის მოძრაობით, შემდეგ კი ხმით მიანიშნა თურქეთისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტებს შექმნილ უხერხულობაზე.

” “ეჰმ” არის ახალი ტერმინი, რომელიც [გულისხმობს], რომ ევროკავშირისა და თურქეთის ურთიერთობები ასეთი არ უნდა იყოს”, — წერს “ტვიტერზე” გერმანელი ევროპარლამენტარი სერგეი ლაგოდინსკი, რომელიც ევროკავშირისა და თურქეთის ერთობლივ საპარლამენტო კომიტეტს ხელმძღვანელობს.

“Ehm” is the new term for “that’s not how EU-Turkey relationship should be”. #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S

— Sergey Lagodinsky (@SLagodinsky) April 6, 2021