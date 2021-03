“ცუდ სიგნალს გზავნის პარტნიორებთან” – ლანდსბერგისი მოლაპარაკებების უშედეგოდ დასრულებაზე

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით “ტვიტერზე” განცხადებას ავრცელებს და ამბობს, რომ იმედგაცრუებულია ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შეთანხმების ჩავარდნით:

“მადლობა კრისტიან დანიელსონს და ევროკავშირს საქართველოში მედიაციური მისიისთვის. ვწუხვარ და იმედგაცრუებული ვარ, რომ “ქართულმა ოცნებამ” და ოპოზიციამ შეთანხმების მიღწევა ვერ შეძლეს. ეს ცუდ სიგნალს გზავნის მეგობრებსა და პარტნიორებთან. გააზრების პერიოდია საჭირო”, – ამბობს გაბრიელიუს ლანდსბერგისი.

Grateful for @DanielssonEU and @eu_eeas for mediation mission in Georgia. Upset and dissapointed that Georgian Dream and opposition failed to reach an agreement. That sends a bad signal to friends and partners. A period of reflection is needed.

