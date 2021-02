შეიარაღებულმა ძალებმა ნეიტრალიტეტი უნდა შეინარჩუნოს – ევროკავშირი სომხეთზე

ევროკავშირი აცხადებს, რომ „ძალიან ყურადღებით ადევნებს თვალყურს სომხეთში განვითარებულ მოვლენებს“ და ყველა მხარეს მოუწოდებს, შეინარჩუნონ სიმშვიდე და აარიდონ თავი ისეთ რიტორიკას ან ქმედებას, რამაც შეიძლება შემდგომი ესკალაცია გამოიწვიოს.

„პოლიტიკური უთანხმოებები უნდა გადაწყდეს მშვიდობიანად და საპარლამენტო დემოკრატიის პრინციპებისა და პროცედურების მკაცრი დაცვით“, – აცხადებს ევროკავშირის მთავარი პრესსპიკერი საგარეო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, პიტერ სტანო.

„სომხეთის კონსტიტუციის შესაბამისად, შეიარაღებულმა ძალებმა უნდა შეინარჩუნონ ნეიტრალიტეტი პოლიტიკურ საკითხებში და უნდა იყვნენ სამოქალაქო კონტროლის ქვეშ“, – აცხადებს ევროკავშირი.

25 თებერვალს გავრცელებული განცხადების თანახმად, „დემოკრატიული და კონსტიტუციური წესრიგის შენარჩუნება ერთადერთი გზაა, რითაც სომხეთი შეძლებს, ეფექტურად გაუმკლავდეს მის წინაშე მდგარ გამოწვევებს“.

Armenia: All actors should keep calm & avoid rhetoric/actions that escalate the situation, have to respect democratic principles & processes. According to 🇦🇲Constitution the Army “shall maintain neutrality in political matters & be under civilian control” https://t.co/EaNZ0TmeWU

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 25, 2021