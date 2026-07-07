ტერაბანკი მომხმარებლებს საერთაშორისო გადარიცხვებზე აქციას სთავაზობს. ფიზიკური პირები 3 თვის განმავლობაში საერთაშორისო გადარიცხვებს უფასოდ შეასრულებენ.
მომხმარებლებს შეუძლიათ საერთაშორისო ტრანზაქციები სწრაფად, მარტივად და უსაფრთხოდ შეასრულონ და საკუთარი ანგარიშები სასურველ ვალუტაში მართონ.
ახალი სერვისის ფარგლებში, როგორც არსებული, ისე ახალი მომხმარებლებისთვის მოქმედებს შემდეგი პირობები:
2026 წლის სექტემბრის ბოლომდე USD და GBP ვალუტებში საერთაშორისო გადარიცხვების შესრულება უფასოა;
მომდევნო 3 თვის განმავლობაში, წლის ბოლომდე კი იმოქმედებს შეღავათიანი ტარიფი — ფიქსირებული საკომისიო 10 USD ან 10 GBP.
ისარგებლე აქციით და შეასრულე საერთაშორისო გადარიცხვები დოლარსა და ფუნტში უფრო ხელსაყრელი პირობებით.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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