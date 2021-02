კინზინგერი: მოვუწოდებ მთავრობას, შეწყვიტოს დრამატული ქმედებები

აშშ-ის კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათამვჯდომარე ადამ კინზინგერი ნიკა მელიას დასაკავებლად მიმდინარე შტურმს ეხმაურება და მთავრობას მოუწოდებს დრამატული ქმედებები შეწყვიტოს:

“პირდაპირ ეთერში ვადევნებდი თვალს ამ რეიდს. ძალიან შეშფოთებული ვარ. ჩვენ ახლახანს ისევ დავაინიცირეთ საქართველოს მხარდამჭერი აქტი. ეს არაა ისეთი რამ, რაც ავტომატურად ხდება. ძალიან შემაშფოთებელი ნაბიჯია საქართველოს მთავრობის მხრიდან. მოცემულ დაძაბულ სიტუაციაში მთავრობას მოვუწოდებ ამ დრამატულ ქმედებებს შეეშვას” – ამბობს კინზინგერი.

I watched this raid live. As the Co-chair of the Country of Georgia caucus, I am very concerned. We just introduced again the Georgia Support Act. That is not something that is automatic. https://t.co/gWj2r8fbHF

