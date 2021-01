სახელმწიფო ინსტიტუტებზე თავდასხმა მიუღებელია – გახარია კაპიტოლიუმში შეჭრაზე 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ტვიტერის მეშვეობის ეხმაურება აშშ-ში მიმდინარე მოვლენებს და აშშ-ს სოლიდარობას უცხადებს:

“ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორის მიმართ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ სოლიდარობას და მხარდაჭერას ვუცხადებთ. კაპიტოლიუმში ძალადობის გავრცელებული ფოტოები, შეტევა სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, მიუღებელია. ჩვენ გვჯერა აშშ-ში დემოკრატიის სიმტკიცის და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ინსტიტუტები გაიმარჯვებს”, – წერს გახარია ტვიტერზე.

We reaffirm full solidarity and support to our strategic partner. Disturbing images of violence at the Capitol Hill, attack on state institutions is unacceptable. We believe in the strength of US democracy & are confident that democratic institutions will prevail.

— Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) January 7, 2021