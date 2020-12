მიიჩნევს თუ არა დეპუტატი ზელიმხან ხანგოშვილს ტერორისტად?

“ქართული ოცნების” ახალი სახე, დეპუტატი გიორგი ხელაშვილი გერმანიაში მოკლული საქართველოს მოქალაქის, ზელიმხან ხანგოშვილის საქმეზე ყოფილი პირველი ლედის, სანდრა რულოვსის გამოკითხვას Twitter-ში ეხმაურება.

გერმანული გამოცემა „დოიჩე ველეს“ (DW) რუსულენოვანი სამსახურის რეპორტიორმა 9 დეკემბრის გადაცემაში განაცხადა, რომ გერმანელი გამომძიებლების თანახმად, ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობის საქმეში ერთ-ერთი „მნიშვნელოვანი მოწმე“ არის საქართველოს ყოფილი პირველი ლედი, სანდრა რულოვსი. გამოცემის თანახმად, გამომძიებლებმა სასამართლოზე თქვეს, რომ რულოვსი ხანგოშვილის მკვლელობის დღეს ბერლინში იმყოფებოდა და ხანგოშვილი მასთან შეხვედრას გეგმავდა.

“ჰოლანდიური წარმოშობის ქართველი პოლიტიკოსი სანდრა რულოვსი გერმანული სასამართლოს მიერ გამოიკითხა ჩეჩენ-ქართული წარმოშობის, ტერორიზმში დადანაშაულებილი ზელიმხან ხანგოშვილთან დაგეგმილი შეხვედრის შესახებ. ტერორიზმში დადანაშაულებული [ხანგოშვილი] მოკლული იქნა იმ დღეს, როდესაც შეხვედრა უნდა შემდგარიყო, შესაბამისად, შეხვედრა არ შედგა”, – წერს ხელაშვილი ტვიტერზე ინგლისურად.

“რუსეთის და საქართველოს ხელისუფლების პოზიციების თანხვედრა…”

“ევროპული საქართველოს” წევრებმა — გიგა ბოკერიამ და გიორგი კანდელაკმა — ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს, რომელზეც თქვეს, რომ “ზელიმხან ხანგოშვილის მოხსენიება ტერორისტად რუსეთის ფედერაციისა და საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების შეხედულებებისა და პოზიციების თანხვედრაა”.

ბოკერიას თქმით, ხანგოშვილი იყო საქართველოს პატრიოტი მოქალაქე, რომელიც იყო სახელმწიფოს სამსახურში და საქართველოს პუტინის რუსეთისა და ჯიჰადის ტერორისტების წინააღმდეგ მოქმედებებში ეხმარებოდა და ხელაშვილის მიერ, რამდენიმე დღის წინ კი ამ თემასთან მიმართებით “კიდევ ერთი სამარცხვინო ფურცელი დაიწერა”.

„რამდენიმე დღის წინ “ქართული ოცნების” ერთ-ერთმა, უკვე მთავარმა სპიკერმა გიორგი ხელაშვილმა მოკლული საქართველოს მოქალაქე მოიხსენია ტერორისტად. ზელიმხან ხანგოშვილს ტერორისტად მოიხსენიებს მხოლოდ რუსეთის ფედერაცია. გერმანიის მთავრობასა და პროკურატურას გამოძიების არცერთ ეტაპზე ეს ვერსია არც კი განუხილავს და გერმანიის ფედერალურმა პროკურატურამ ღიად განაცხადა, რომ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობა განახორციელა რუსეთის სახელმწიფომ. ხანგოშვილი თანაშმრომლობდა ჩვენ სახელმწიფოსთან როგორც რუსეთის საჯაშუშო ქსელის წინააღმდეგ ჩვენს ტერიტორიაზე, ისე ისლამური ტერორიზმის საფრთხის წინააღმდეგ და მონაწილეობდა ჩვენი ქვეყნის თანამშრომლობაში პარტნიორებთან, მათ შორის აშშ-სთან. ასეთ დამსახურებულ პიროვნებას, რომელიც რუსეთის ფედერაციამ მოკლა, საქართველოს აწ უკვე კომუნისტური პარლამენტის წევრი მოიხსენიებს ტერორისტად, — ამაზე უკეთესი მაგალითი თანხვედრისა რუსეთის ფედერაციისა და საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების შეხედულებებისა და პოზიციებისა, უბრალოდ არ არსებობს”, – განაცხადა, თავის მხრივ, გიორგი კანდელაკმა.

“ევროპული საქართველო” ყურადღებას ამახვილებს, რომ ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობის შემდეგ გერმანიის ხელისუფლებამ გააძევა რამდენიმე რუსი დიპლომატი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი საუბრობს ამ მკვლელობის გამო რუსეთის ფედერაციისთვის სანქციების დაწესების შესახებ.

“ამ ფონზე, საქართველოს ხელისუფლების ჯიუტი, გამაყრუებელი დუმილი იყო თვალშისაცემი, თუმცა ახლა უკვე როცა რუსეთის მთავრობის მსგავსად, “ქართული ოცნება” ზელიმხან ხანგოშვილს მოიხსენიებს ტერორისტად, ყველა კითხვის ნიშანი ამ საქმის ირგვლივ, საწუხაროდ არის მოხსნილი“, – აცხადებს კანდელაკი.

“ევროპული საქართველოს” ბრიფინგის შემდეგ გიორგი ხელაშვილმა მორიგ “ტვიტი” გამოაქვეყნა და ოპოზიცია ქართულ პოლიტიკაში ფეიკ ნიუსების ტაქტიკის დანერგვაში დაადანაშაულა.

As evident from the tweet below, I mentioned “alleged terrorist” which is what Russians tried to (falsely, without evidence) accuse the late Khangoshvili of. This is yet another attempt to shamelessly exploit “fake news” tactics for sowing discord in Georgian politics. 2/2

— George Khelashvili (@gkhelash) December 14, 2020

დეპუტატის განმარტება

იმის გასარკვევად, თუ ვის მიერ არის ხანგოშვილი ხანგოშვილი ტერორისტად მოაზრებული, “ნეტგაზეთი” გიორგი ხელაშვილს დაუკავშირდა. დეპუტატმა წერილობით მოგვაწოდა კომენტარი, რომელშიც განმარტა, რომ მის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტში ხანგოშვილი მოხსენიებული, როგორც “დადანაშაულებული ტერორისტი” და ტვიტის ფორმატი ვითარების დეტალური აღწერის საშაულებას არ იძლევა. ამასთან, ხელაშვილი რუსეთის ბრალდებას ხანგოშვილის მიმართ უსაფუძვლოს უწოდებს.

“ჩემ მიერ გამოქვეყნებულ ტვიტში ბატონი ხანგოშვილი მოხსენიებულია როგორც “დადანაშაულებული” ტერორისტი. ტვიტის ინგლისურ ორიგინალში “alleged” ანუ “accused but not proven or convicted”, (“დანაშაულში ბრალდებული, მაგრამ არა დამტკიცებული ან დამნაშავედ ცნობილი”. – რედ.) რაც სწორად ასახავს ვითარებას. ბატონ ხანგოშვილს რუსეთი ადანაშაულებს ტერორიზმში რამე საფუძვლის გარეშე. ტვიტის ფორმატი არ იძლეოდა ვითარების უფრო დეტალური აღწერის საშუალებას. შესაბამისად, ჩემი დადანაშაულება ბატონი ხანგოშვილის “ტერორისტად” მოხსენიებაში არის უსინდისო პოლიტიკური სპეკულაცია, რომელიც ჩემი და “ქართული ოცნების” დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად”, – ამბობს გიორგი ხელაშვილი.