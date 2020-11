კიდევ ბევრი საქმეა გასაკეთებელი — პომპეო ქართულ სასამართლოზე

აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრის შემდეგ “ტვიტერზე” წერს, რომ სასამართლო სისტემასთან დავაკშირებით კიდევ ბევრი საქმეა გასაკეთებელი.

მისი თქმით, აშშ-ის კერძო ინვესტიციები სწორედ სასამართლოს დამოუკიდებლობასა და სტაბილურობაზე იქნება დამოკიდებული.

I enjoyed a candid conversation on judicial reform and democratic progress with members of Georgia’s vibrant civil society. Georgia has made progress fighting corruption, developing modern state institutions, and enhancing security. pic.twitter.com/wUsXx40R9D

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 18, 2020