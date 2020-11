პომპეოს მხრიდან მხოლოდ ხელისულფლებასთან შეხვედრა, შეცდომაა – იან კელი

საქართველოში აშშ-ის ყოფილი ელჩი იან კელი შეცდომას უწოდებს აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის გადაწყვეტილებას, ოპოზიციას არ შეხვდეს. იან კელი “ტვიტერზე” ასე გამოეხმაურა მაიკ პომპეოს ვიზიტს საქართველოში:

“პომპეო საქართველოშია, კიდევ ერთ ქვეყანაში, სადაც არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით დავა მიმდინარეობს. ის მხოლოდ ხელისუფლებას ხვდება. ეს შეცდომაა.”

Pompeo is in Georgia, another country in the midst of contested election results. He is meeting only with the government. That’s a mistake.https://t.co/4c732452VK via @BulwarkOnline

