მოსახლეობის ნაწილი საკუთარ სახლს წვავს კელბაჯარის აზერბაიჯანისთვის გადაცემამდე

მთიანი ყარაბაღის გარშემო მდებარე რაიონებში, რომლებიც ბაქო-მოსკოვი-ერევნის ახალი შეთანხმებით უხლოეს პერიოდში აზერბაიჯანს გადაეცემა, ადგილობრივი მოსახლეობა საცხოვრებელ სახლებს ცლის და ტოვებს, ნაწილი კი საკუთარ სახლს წვავს კიდეც.

ინფორმაციას BBC-ის მოსკოვის ბიუროს ჟურნალისტები, ვილ ვერნონი და იური ვენდიკი ავრცელებენ, რომლებიც ამჟამად ყარაბაღში იმყოფებიან.

ტვიტერზე ჟურნალისტი ვილ ვერნონი წერს: „დღევანდელი დღე მთიანი ყარაბაღის სოფელ დადივანკში [კელბაჯარის რაიონში] გავატარეთ. რეგიონი ორ დღეში აზერბაიჯანს გადაეცემა. ბევრი ადგილობრივი ცლის საკუთარს სახლს და მიემგზავრება. ზოგიერთი კი საკუთარ სახლს ცეცხლსაც კი უკიდებს, რათა აზერბაიჯანელების ხელში არ აღმოჩნდეს“.

We spent today in the village of Dadivank in Nagorno-Karabakh. The region is due to be handed over to Azerbaijan in two days. Many locals were stripping their houses and leaving. Some even set fire to their homes to prevent them falling into Azeri hands. pic.twitter.com/NImQGPmDuo

— Will Vernon (@BBCWillVernon) November 12, 2020