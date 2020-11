ზურაბიშვილი ბაიდენსა და ჰარისს გამარჯვებას ულოცავს

საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის ლიდერების შემდეგ, პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აშშ-ის არჩეულ პრეზიდენტ ჯო ბაიდენსა და ვიცე-პრეზიდენტ კამალა ჰარისს გამარჯვებას ულოცავს.

ზურაბიშვილმა ტვიტერზე დაწერა, რომ „საქართველოს, კავკასიასა და მსოფლიოს სჭირდება თავისუფალი, ძლიერი და დემოკრატიული ამერიკა“.

პრეზიდენტი წერს, რომ მოუთმენლად ელოდება მათთან მუშაობას, რომ აშშ-საქართველოს „თანამშრომლობა და კავშირები კიდევ უფრო გამყარდეს და გაღრმავდეს“.

„როგორც პირველ ქალ ვიცე-პრეზიდენტს აშშ-ის ისტორიაში, მსურს, პირადად მოგილოცოთ და წარმატებები გისურვოთ“, – მიმართავს იგი კამალა ჰარისს.

As the #firstwomanVP in United States history, I want to personnally congratulate you, @KamalaHarris and wish you success! 🇬🇪🤝🇺🇸

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 7, 2020