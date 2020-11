სროლა ვენის ცენტრში – არიან დაშავებულები

ვენის ცენტრში, სინაგოგის მახლობლად, სროლა იყო.

BBC ავსტრიის შსს-ზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ერთი თავდამსხმელი გარდაცვლილია, მეორე კი მიიმალა. დაშავდა რამდენიმე ადამიანი

გამოცემა წერს, რომ უწყება მოსახლეობას მოუწოდებს, თავი აარიდოს საჯარო ადგილებს და არ იმგზავროს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ამასთანავე, სამართალდამცავებმა გადაკეტეს ზოგიერთი ქუჩა.

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2

— BNO News (@BNONews) November 2, 2020