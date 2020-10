აზერბაიჯანში გვემუქრებიან სამშვიდობო მანიფესტის ხელმომწერებს – ბაჰრუზ სამადოვი

აქტივისტი და ავტორი ბაჰრუზ სამადოვი ტვიტერზე წერს, რომ აზერბაიჯანში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებმაც ხელი მოაწერეს სამშვიდობო მანიფესტს ყარაბაღში საომარი მოქმედებების წინააღმდეგ, ემუქრებიან.

საუბარია მულტიეთნიკური პლატფორმა Caucasus Talks-ის („საუბრები კავკასიაზე“) გავრცელებულ სამშვიდობო განცხადებაზე მთიანი ყარაბაღის გარშემო განახლებულ კონფლიქტთან დაკავშირებით.

5 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებას ხელს აწერს არაერთი მოქალაქე (მათ შორის არაერთი სამოქალაქო აქტივისტი, ჟურნალისტი თუ აკადემიური სივრცის წარმომადგენელი) სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, საქართველოდან, თურქეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან.

განცხადების ერთ-ერთი ხელმომწერია ბაჰრუზ სამადოვი, — ამავე დროს თანაავტორი კიდევ ერთი მანიფესტისა, რომელიც 9 აზერბაიჯანელმა მემარცხენე აქტივისტმა გაავრცელა. გარდა ამისა, ბაჰრუზ სამადოვმა გამოცემა OC Media-სთვის დაწერა საავტორო სვეტი, სათაურით „მშვიდობის დასაცავად – ყველაფრის მიუხედავად“, სადაც ასევე საომარ რიტორიკას აკრიტიკებს.

ამ დროისთვის [7 ოქტომბერი] განცხადებას 60-ზე მეტი ადამიანი აწერს ხელს აზერბაიჯანიდან.

Those who signed @CaucasusTalks‘s peace statement from Azerbaijan received serious threats on Facebook. It’s a worrying sign for us.

