ბაქო ერევანს ნავთობსადენის მიზანში ამოღებაში სდებს ბრალს, ერევანი უარყოფს

აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურა აცხადებს, რომ აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა აღკვეთეს ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენზე სომხეთის სამხედრო ძალების მხრიდან თავდასხმა. სომხეთი უარყოფს ნავთობსადენის მიზანში ამოღებას.

აზერბაიჯანის პროკურატურის თანახმად, სომხეთის არმიამ დღეს საღამოს, 21:00 საათისთვის, მიზანში ამოიღო სტრატეგიული მნიშვნელობის ნავთობსადენი და მისი მიმართულებით, ქალაქ იევლახისკენ, კასეტური იარაღი გამოიყენა;

ამასთან, პროკურატურის თანახმად, აზერბაიჯანულმა არმიამ „თავდაცვითი ზომების გამოყენებით ეს ტერორისტული მცდელობა აღკვეთა“.

ილჰამ ალიევის წარმომადგენელმა ჰიკმეთ ჯაჰიევმა ტვიტერზე დაწერა, რომ „სომხეთმა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენს ესროლა კლასტერული რაკეტა“, თუმცა თავდასხმის შედეგად ნავთობსადენი არ დაშავებულა. მისი თქმით, „მცირე კასეტური ბომბები [რისგანაც რაკეტა შედგება] 10 მეტრის დაშორებით ჩამოვარდა ნავთობსადენისგან“ და განაღმვითი სამუშაოები მიმდინარეობს.

Armenia fired cluster rocket to Baku-Tbilisi-Jeyhan pipeline. In vicinity of Yevlakh reg.rocket landed 10 meters away from BTC pipeline.300+ Cluster bomblets eject around. No damage to pipeline. ANAMA is in operation. Desperate attempts of Armenia to attack energy infrastructure pic.twitter.com/E7vgDsEQws

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 6, 2020