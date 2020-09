გარეშე მხარეთა ჩარევა გაამწვავებს რეგიონულ დაძაბულობას – აშშ ყარაბაღზე

ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ შეშფოთებულია მთიან ყარაბაღში განვითარებული მოვლენებით და აცხადებს, რომ გარე ძალების მონაწილეობა კიდევ უფრო მეტად დაძაბავს რეგიონში ვითარებას.

სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა, მორგან ორტაგუსმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს განვითარებულ მოვლენებს.

მისი განცხადების თანახმად, სახელმწიფო მდივნის მოადგილე სტივენ ბიგუნმა დაურეკა აზერბაიჯანისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, ჯეიჰუნ ბაირამოვსა და ზოჰრაბ მნაცაკანიანს, და მოუწოდა ორივე მხარეს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ საბრძოლო მოქმედებები.

მან მხარეებს მოუწოდა, „გამოიყენონ პირდაპირი საკომუნიკაციო კავშირები, რათა თავიდან იქნას აცილებული შემდგომი ესკალაცია, უსარგებლო რიტორიკა და ქმედებები, რომლებიც კიდევ უფრო მეტად ზრდის დაძაბულობას ადგილზე“.

„შეერთებულ შტატებს მიაჩნია, რომ გარეშე მხარეთა მონაწილეობა მწვავე ძალადობაში იქნება ღრმად გამოუსადეგარი და მხოლოდ გაამწვავებს რეგიონულ დაძაბულობას. ჩვენ მხარეებს ვურჩევთ, იმუშავონ ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანა-თავმჯდომარეებთან, რათა რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდნენ არსებით მოლაპარაკებებს“, – წერია განცხადებაში.

The U.S. is alarmed by reports of military action along the Line of Contact between Armenia and Azerbaijan. We extend our condolences to the families of those killed and injured. We remain committed to helping the sides achieve a peaceful settlement. https://t.co/ktpz9QG2R7

