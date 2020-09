უნივერსიტეტის ნაცვლად აქციაზე – სტუდენტების პროტესტი მინსკში

სასწავლო წლის პირველ დღეს ასობით ბელარუსელი სტუდენტი, უნივერსიტეტების ნაცვლად, ალექსანდრე ლუკაშენკოს წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებზე გავიდა. გაფიცვის მოწოდება ქვეყნის ოპოზიციამ გაახმიანა, რომელიც 9 აგვისტოს შემდეგ აპროტესტებს საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს და ხელახალი კენჭისყრის დანიშვნას მოითხოვს. აქტივისტთა ნაწილი პოლიციამ დააკავა.

დღეს, 1 სექტემბერს, მინსკის ცენტრალურ ქუჩებში სტუდენტები საპროტესტო შეძახილებით გადაადგილდებოდნენ. სხვა აქციების მსგავსად, დღევანდელ დემონსტრაციებზეც დომინირებდა ბელარუსის პირველი რესპუბლიკის დროშა, რომელიც ოპოზიციური მოძრაობის სიმბოლოდ იქცა.

“რადიო თავისუფლების” ბელარუსული სამსახური ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაცია Vyasna-ზე დაყრდნობით 17 დაკავებულის შესახებ იუწყება. პოლიციამ დემონსტრანტები ქალაქის სხვადასხვა წერტილებიდან გადაიყვანა განყოფილებებში.

ონლაინ მედიაპლატფორმის, Nexta-ს თანახმად, სტუდენტების ჯგუფმა განათლების სამინისტროსკენაც მოაწყო მსვლელობა. ერთ-ერთ მსვლელობაზე ისმოდა შეძახილები ლუკაშენკოს მისამართით: “საშა, დალიე ჩაი! პუტინი გიმასპინძლებს!” ამავე პლატფორმის ცნობით, სტუდენტების პროტესტს მუშებიც შეუერთდნენ.

“Alex, have some tea! Putin’s treat!” – another great message from the marching Belarusian students to the wannabe president Lukashenko😃#LukashenkoOut #Belarus pic.twitter.com/9pgQWTLxd3

— NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2020