ევროკავშირმა 80 000 ევრო გამოყო წყალდიდობებით დაზარალებულთა დასახმარებლად

ევროკავშირი აცხადებს, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის გავლით, საქართველოსთვის 80 000 ევრო გამოყო 2020 წლის ივლისის წყალდიდობების შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად. დახმარება შეეხება 3170 ადამიანს რაჭა-ლეჩხუმში, ქვემო სვანეთში, გურიაში, იმერეთსა და კახეთში.

2020 წლის ივლისის ბოლოს კოკისპირულმა წვიმებმა და წყალდიდობებმა საქართველოს არაერთ ნაწილში სახლებს და ინფრასტრუქტურას მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. 26 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში ევროკავშირი აცხადებს, რომ სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად ჰუმანიტარული საჭიროებების დაფინანსებისთვის 80 000 ევროს გამოყოფენ.

