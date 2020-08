ბელარუსის სოლიდარობის ჯაჭვი 50 000-მა ლიეტუველმა დემონსტრანტმა შეკრა – საგარეო

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტო იუწყება, რომ „ბალტიის გზის“ 31-ე წლისთავზე, ბელარუსში მიმდინარე დემონსტრაციების მხარდამჭერ სოლიდარობის ჯაჭვში 23 აგვისტოს ლიეტუვაში 50 000-ზე მეტი ადამიანი გაერთიანდა.

„ვამაყობ ლიეტუველებით, რომლებმაც გულწრფელი, უპრეცედენტო მხარდაჭერა გამოხატეს ბელარუსი ხალხის მიმართ და მხარი დაუჭირეს დემოკრატიისთვის, სამართლიანობისთვისა და ღირსებისათვის ბრძოლაში“, – წერს ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი.

Very proud of Lithuanians for their genuine unprecedented support to the people of #Belarus in their ongoing fight for democracy, justice and human dignity. At least 50.000 have joined the #FreedomWay in #Lithuania today. pic.twitter.com/El9r9qb2lc — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 23, 2020

დემონსტრაციაში მონაწილეობა მიიღეს ლიეტუვის მოქმედმა და ყოფილმა პრეზიდენტებმა, გიტანას ნაუსედამ და დალია გრიბაუსკაიტემ.

30+ km “Freedom chain” in solidarity with Belarus from Vilnius downtown to Belarus border is about to start. Famous people, including former and current presidents of Lithuania, will join. pic.twitter.com/BVSDsVlQKV — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 23, 2020

აქციის პარალელურად, 23 აგვისტოს ბელარუსის დედაქალაქ მინსკსა და სხვა ქალაქებში ათიათასობით ადამიანი შეიკრიბა საპრეზიდენტო არჩევნების ხელახლა გამართვის მოთხოვნით, ალექსანდრე ლუკაშენკოს მმართველობის წინააღმდეგ.

