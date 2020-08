გაფიცვები, ცოცხალი ჯაჭვები, სოლიდარობა სიმღერით – ბელარუსის პროტესტი ფართოვდება

წინააღმდეგობის მიუხედავად, ბელარუსში ალექსანდრე ლუკაშენკოსა და პოლიციის ძალადობის წინააღმდეგ პროტესტის მასშტაბები, შემცირების ნაცვლად, გაფართოვდა: ადგილობრივი და საერთაშორისო მედიის თანახმად, ხუთშაბათის დემონსტრაციებს ათობით ათასი ადამიანი შეუერთდა. რიგი სახელმწიფო ქარხნების მუშებმა გაფიცვა გამოაცხადეს, ქალებმა კი კვლავ შეკრეს ცოცხალი ჯაჭვები, დაზარალებულებისა და დაკავებულებისადმი სოლიდარობის ნიშნად.

პროტესტი და შეტაკებები ბელარუსის ქალაქებში დაიწყო არჩევნების არაოფიციალური შედეგების გამოცხადებისთანავე, რომელთა მიხედვითაც ლუკაშენკოს ხმა მისცა ამომრჩეველთა 80%-მა.

“გარდიანის” თანახმად, 13 აგვისტოს მინსკში, წინა დღეებისაგან განსხვავებით, საზეიმო განწყობა შეინიშნებოდა: პროტესტი, ახალი ტაქტიკის ფარგლებში, ცენტრში კონცენტრაციის ნაცვლად კვლავ მთელ ქალაქში გაიშალა. ადამიანთა დიდი ჯგუფები, დიდწილად, ქალები, ქუჩებში ყვავილებითა და გამარჯვების სიმბოლოებით გადაადგილდებოდნენ.

მოგვიანებით, მათ ისევ შეკრეს ცოცხალი ჯაჭვები ქალაქის ცენტრალურ ბულვართან. დემონსტრანტებს გამვლელი ავტომობილების მძღოლები სიგნალებითა და მხარდაჭერის შეძახილებით ამხნევებდნენ.

მედიის ცნობით, ქუჩებში სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენელთა მნიშვნელოვანი გადაადგილება არ შეინიშნებოდა: პოლიცია და სპეცრაზმი, რომლებიც გასული დღეების მანძილზე სპეციალური საშუალებებით უპირისპირდებოდნენ და სცემდნენ დემონსტრანტებს, პრაქტიკულად არ იყვნენ ქუჩებში.

ხუთშაბათს სახელმწიფოს მხრიდან პირველი ბოდიშიც გაისმა.

“პასუხისმგებლობას ვიღებ და ბოდიშს ვიხდი პროტესტისას შემთხვევითი ადამიანების დაშავების გამო…”, – ციტირებს მინისტრს “რადიო თავისუფლება”. მისივე თქმით, ზოგიერთი დემონსტრანტი თავადაც ძალადობდა.

რადიოს ცნობით, ალექსანდრე ლუკაშენკოს კიდევ ერთმა თანაგუნდელმა, ეროვნული საბჭოს ლიდერმა, ნატალია კოჩანოვამ, აღნიშნა, რომ ლუკაშენკომ დაკავებულთა საქმეების გადახედვის ბრძანება გასცა.

“ჩვენ არ ვიბრძვით, ჩვენ არ გვინდა ომი”, – თქვა მან.

მისივე განცხადებით, დემონსტრაციებისას დაკავებულთა ნაწილი – 1 000 ადამიანი გათავისუფლდა ციხიდან, თუმცა იმ პირობით, რომ “არასანქცირებულ ღონისძიებებს” აღარ შეუერთდებიან.

პარალელურად, გავრცელდა ცნობები ბელარუსის უმსხვილესი სახელმწიფო ქარხნების მუშათა გაფიცვის შესახებ. ისინი პოლიციის ძალადობას აპროტესტებენ. სოცმედიაში გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს ქვეყნის ავტოქარხნის ასობით მუშა, რომლებიც სკანდირებენ: “დიდება ბელარუსს”, “წადი!” ვრცელდება რკინიგზის მუშათა დემონსტრაციის კადრებიც.

Railway workers in Minsk organized their own march!#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/pMbSlLNxHM

