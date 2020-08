ლინკევიჩუსი ბელარუსის ხელისუფლებისთვის სანქციების დაწესების ინიციატივით გამოდის

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი აცხადებს, რომ პარასკევს, 14 აგვისტოს, ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების საგანგებო შეკრებაზე გამოვა ინიციატივით, სანქციები დაუწესდეთ ბელარუსის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც არჩევნების გაყალბებასა და ძალადობაზე არიან პასუხისმგებელნი.

„ჩვენ არ გვჭირდება მორიგი განცხადება, ჩვენ გვჭირდება მოქმედება“, – აცხადებს ის. მის ამ ინიციატივას ლიეტუვური მედია BNS ავრცელებს ტვიტერზე და თავად ლინკევიჩუსი აზიარებს.

#Lithuania‘s Foreign Minister @LinkeviciusL says he will propose imposing individual sanctions against Belarus’ officials responsible for violence and vote fraud when EU holds a video call on Friday. “We do not need another statement, we need action”, he tells BNS. pic.twitter.com/jjqwAOlUMi

